العدل تشرع في مراجعة شاملة للتشريعات

أكد وزير العدل د نصر الدين عبد البارى اهتمامه بالقانون الدستوري والبحث العلمي مشددا على ضرورة وضوح التشريعات بين المركز و الولايات في مجال الاراضي مما ينعكس ايجابا علي إستغلال الموارد الطبيعية و يعود بالفائدة على الوضع الإقتصادى بالبلاد.

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و اشار لدى مخاطبته ببرج العدل ورشة “تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات والموارد الطبيعية” التى نظمتها ادارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيل وزارة العدل المكلف مولانا سوسن حسين, الى المشكلات بين المركز و الولايات في عدد من الاختصاصات في الدساتير السابقة خاصة الدستور المعطل في مجال إدارة الاراضي التابعة للولايات و إستغلالها وتنمية المورد الطبيعية و التخطيط في المدن و البوادي.

وقطع بضرورة وضع اسس دستورية واضحة بحيث تتمكن الولايات من حيازة جزء عادل من الموارد الطبيعية والاستغلال الامثل لها, واسهامها فى رفد الاقتصاد القومى مناديا بحسب صحيفة الأهرام اليوم, بضرورة الاهتمام بتكثيف البحث العلمى فى مجال الغابات والموارد الطبيعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)