مواعيد مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا

تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.

وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات الغد:

المجموعة السادسة

- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة السابعة

- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الخامسة

- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

Advertisements

- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثامنة

- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وشهد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي سيطرة إنجليزية كبيرة في الموسم الماضي بعد تأهل الريدز والسبير لنهائي دوري الأبطال وكلً من تشيلسي وأرسنال لنهائي اليوروباليج، ويرى الكثيرون أن كأس ذات الأذنين هو مسابقة الأندية الأقوى في العالم بل وتُعد الأقوى على الإطلاق بعد كأس العالم للمنتخبات.

ويتأهل الفائز بالمسابقة لأقوى في القارة العجوز لكأس العالم للأندية، وتُلعب أدوارها الأساسية على أكثر من مرحلة، فالبطولة تبدأ بدور المجموعات الذي ينتهي عادةً قبل منتصف الموسم، ثم تبدأ الأدوار الإقصائية التي تتكون من 4 أدوار هي: "دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي".

تُلعب جميع أدوار دوري أبطال أوروبا على مباراتين ذهاباً وإياباً، عدا النهائي الذي يكون من مباراةٍ واحدةٍ يتم تحديدها قبل انطلاق المسابقة.

ومع بداية دور المجموعات، يُقدم لكم جول في هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات ذات الأذنين مع انتهاء كل يوم من أيام البطولة، كذلك نتائج مباريات الجولة وموعدها.