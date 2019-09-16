مريم الصادق تؤكد دعمها لحكومة حمدوك…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق إن الحزب يدعم الحكومة بقيادة عبد الله حمدوك. وذكرت في تعميم صحفي أمس, أن هنالك مفبركين يجتهدون في تشويه سمعة الحزب وقياداته لأسباب يعلمونها بافتراء حديث كذوب عن الحزب وقياداته، ومن ضمنه ما نسب إليها من قول سالب عن الحكومة الجديدة, وجزمت بدعم حكومة حمدوك.

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