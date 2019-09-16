الكشف عن سبب خروج شركات البترول من العمل بالسودان

الخليج 365 :

كَشَفَ مَصدرٌ مطّلعٌ، أنّ شركات البترول العاملة بالسودان، قَرّرَت مُنذ مَطلع العام 2019م أنّها ستخرج من سُوق العمل بنهاية سبتمبر الحالي، نتيجةً لعدم سداد الحكومة لمديونيتها التي تَصل لمليارات الدولارات.

وأوضح المصدر لـ(الصيحة) أمس، أنّ شركات (بتروناس) الماليزية و(سي أن بي سي) الصينية و(أو أن بي سي) الهندية قرّرت الخُرُوج من مربعات (زي أيه) و(فور)، وَأَضَافَ أنّ المديونيات على الحكومة السودانية تَراكمت بعد انفصال الجنوب نتيجةً لتدني الإنتاج، مِمّا جعل الحكومة تقوم بوضع الزيت في المَصَافي دُون منحهم قِسمتهم المُضمّنة في اتفاقية قسمة الإنتاج (الايستا) التي تنص على زيادة نصيب الحكومة مع زيادة الإنتاج.