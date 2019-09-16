إبتعد عنها.. تعرف على أخطر وضعية للنوم

ووفقا له، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، وأن النوم جلوسا هي الأخطر على الإطلاق.
وقال مؤكدا، "وضعية النوم "جلوسا" تؤثر سلبا في القلب لأنها ترفع الضغط الداخلي في البطن، ما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى توسع الأوردة والتخثر".
إضافة لهذا تحدث أخصائي القلب عن فائدة النوم نهارا، مشيرا إلى أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية.
وينصح الخبير سادوفوي، بالنوم 8 ساعات يوميا قدر الإمكان.
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