من تداعيات الهجوم.. "أرامكو" تتحول لمشتر للمشتقات النفطية

نقلت وكالة "رويترز" اليوم عن ثلاثة مصادر تجارية، أن الذراع التجارية لشركة "أرامكو" تبحث عن منتجات نفطية للتسليم الفوري بعد هجمات على منشآت نفط تملكها الشركة.

وقال اثنان من المصادر إن شركة "أرامكو" التجارية تستفسر عن مواعيد تسليم مادة الديزل، فيما قال مصدر ثالث إن الشركة ربما تكون قد اشترت شحنتين من الديزل، على الرغم من أنه لم يتسن على الفور تأكيد ذلك.

وفي وقت سابق ذكرت شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت، التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الارتباك بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي نحو نصف إنتاجها، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ النفطية، شرق المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة ”الحوثي“ المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

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واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشككًا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

وقال في تغريدات على تويتر: ”وقفت طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر روحاني (الرئيس الإيراني) وظريف (وزير خارجية إيران) بالتزام المسار الدبلوماسي“.

وأضاف: ”في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية“.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، عقب الهجوم: حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمائة من إنتاج شركة أرامكو.

