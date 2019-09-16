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السودان يدين الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية

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أعربت دولة السودان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المنشآت النفطية ، مؤكدا وقوفها وتضامنها مع المملكة قيادة وشعبا.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية، الأحد بيانا جاء فيه: “إن السودان تابع بقلق أنباء الهجوم الغاشم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية السبت”.

وقال البيان: “تعرب حكومة السودان عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي على المنشآت والبنى التحتية المدنية السعودية، باعتباره عملا إجراميا شنيعا يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية”.

وأكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ومساندته لحكومتها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.

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