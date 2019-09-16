اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

عيساوي لـ”الجريدة”: ظلموني وأنا ما “كوز”

“الجريدة تكشف تفاصيل اجتماع”السبت” بالقصر

إحالة ضباط من الجيش للتقاعد وناشطون يستنكرون

انسلاخ”قرفنا” من قوى الحرية والتغيير

الانتباهة

تاور لـ”الانتباهة” العثور على مخططات لكتائب الظلّ

وزير الإعلام: ” لم يرد في القرآن أنّ شعارات التلفزيون بشاكلة معينة”

ضبط متفجرات في مطار الخرطوم

الصحة: النظام البائد لم يكن يعلن عن مرض”الكوليرا”

“التغيير”: لن تفتح الوثيقة دون الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات

“الكروت الحمراء” تعود من جديد وتدعو لتظاهراتٍ ضد سلفاكير

طلب للمحكمة لفحص حركة حسابات جامعة حكومية

آخر لحظة

تجديد اعتقال رموز الإنقاذ وبلاغاتٍ في مواجهة طه والجاز

البرهان: لن نوفي السعودية حقها

أوّل انشقاق يضرب الحرية والتغيير

إعفاء مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

اتفاق بين”الشيوعي” وعبد الواحد محمد نور

والي: مشاريع صفرية لم نجد لها مستند رسمي

مدني عباس لـ”آخر لحظة”: لم نحظر استيراد أدوات التجميل

مريم الصادق: حديثي السالب عن الحكومة”مفبرك ومنجور”

الأهرام اليوم

الحرية والتغيير: تعديل الوثيقة الدستورية رهين بالتوافق مع الحركات المسلّحة

إعفاء عيساوي و”البزعي” يتولى مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتفزيون

مظاهرات حاشدة بالجنينة تطالب بطلاق سراح موسى هلال

الحركة الشعبية: الحكومة أفرجت عن”17″ أسيرًا تنفيذًأ لـ”إعلان جوبا”

التيار

مدني..أزمة حادة في الخبز وإغلاق بعض المخابز

وزير العدل: لابدّ من تشريعات تمكّن الولايات من مواردها

“الصحة” ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول لـ”85″ شخصًا

مزارعو قصب السكّر بالجنيد يشكون ارتفاع تكاليف الإنتاج

الصيحة

“الصيحة” تكشف أسباب خروج شركات بترول عالمية من السودان

لجنة رفيعة للتقصيّ مع متورّطين في منح”2000″ سوري الجنسية السودانية

إعفاء مدير عام الإذاعة والتلفزيون واستقالة وكيل وزارة المالية

قرار بترقية وإحالة عدد من ضباط القوات المسلحة

“الصيحة” تكشف أجندة اجتماع القاهرة بين الحكومة والحركات

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الوطن:

احالات وترقيات بالجيش و(الوطن) تورد التفاصيل

حمدوك يطيح بـ (عيساوي) ووكيل (المالية) يستقيل من منصبه

(التغيير): تعديل الوثيقة الدستورية رهين بالتوافق مع كل الحركات المسلحة

آخر لحظة:

تجديد اعتقال رموز الانقاذ وبلاغات في مواجهة طه والجاز

البرهان: لن نوفي السعودية حقها

أول انشقاق يضرب الحرية والتغيير

الدار:

قيادية بالجبهة الثورية تكشف حقيقة اختيار جبريل ابراهيم نائباً لرئيس الوزراء

ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا الى (80)

قرار سيادي بترقية وإحالة عدد من ضباط الجيش

ناجية من حادثة كوبري الفتيحاب تروي للدار التفاصيل الحزينة

بقرار من حمدوك.. إعفاء المدير العام للإذاعة والتلفزيون

نقل الفنان صلاح بن البادية للعلاج بالأردن وظهور مفاجئ لشقيقه النيل أبو قرون

صحيفة أخبار اليوم:

اتفاق بين الحزب الشيوعي وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد

حمدوك يصدر قراراً باعفاء عيساوي المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون

الصحة : ارتفاع اصابات ووفيات الكوليرا بالنيل الازرق وتسجيل بلاغات اشتباه في عدد من الولايات

هيئة الاتهام بالتعاون مع أسر شهداء مجزرة الابيض تعقد مؤتمراً صحفياً

وزير الخارجية الفرنسي بالبلاد اليوم .. زيارة ترفع سقف طموحات السودان

إقرأ غداً في (أخبار اليوم) : تحقيق مثير حول مايجري داخل شركة الصمغ العربي

صحيفة ألوان:

البرهان يكشف سبب مشاركة السودان في التحالف العربي باليمن

الحكومة السودانية تدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية

وزير الخارجية الفرنسى يصل البلاد اليوم