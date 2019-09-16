ناشطون يستنكرون قرار إحالة عدد من ضباط الجيش إلى التقاعد

أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، عدداً من القرارات، تم بموجبها ترقية ضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: “إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية”.

وفي السياق ذاته إستنكر ناشطون القرار خاصة المتعلق بضباط البحرية وذكر بعضهم في وسائل التواصل الإجتماعي أن معظم المقالين هم الضباط الذين ناصروا الثورة ووقفوا الى جانبهم أثناء محاولات فض الاعتصام المتكررة من قبل كتائب ظل النظام البائد.