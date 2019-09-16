”يوناميد“ تطلب تأمين خروجها من دارفور

طلبت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ”يوناميد“، من السلطات السودانية، الأحد، تأمين خروج آمن لقواتها من إقليم دارفور بنهاية تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، برئيس البعثة والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، جريمايا مامابولو، في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وامتدح حميدتي خلال لقائه مامابولو، الجهود التي تبذلها ”اليوناميد“ في تحقيق الأمن والاستقرار بولايات دارفور، فيما طالب المسؤول الأفريقي ”بتوفير السلطات السودانية الحماية والدعم حتى تضمن قوات (يوناميد)، خروجًا آمنًا وسلسًا من الإقليم بنهاية تموز/يوليو 2020“.