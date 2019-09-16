الأمن المصري يعلن “تصفية خلية إرهابية” خطيرة بشمال سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الداخلية المصرية الأحد، إنها تمكنت من تصفية ما قالت إنها “مجموعة إرهابية” في محافظة شمال سيناء بعد “تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة”.

وفي بيان صادر عنها – وصل “عربي21” نسخة عنه، أشارت الوزارة إلى إصابة ضابطين وعنصر شرطة، خلال الاشتباكات.

وذكرت في بيانها أنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق”.

وتابع البيان: “تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد مكان تواجد المجموعة الإرهابية. وأسفرت النتائج عن رصد العناصر الإرهابية داخل إحدى السيارات ماركة إيسوزو، وذلك حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

وأضاف: “إلا أنه فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة باتجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعا والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات”.

وعادة ما تعلن قوات الأمن المصرية عن تصفية من تصفهم بـ”الإرهابيين”، فيما تتخوف هيئات حقوقية محلية ودولية من كون هذه العمليات غطاء لتصفية معتقلين سياسيين مختفين قسريا.