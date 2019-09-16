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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، إن السلام وإيقاف الحرب في السودان عملية معقدة، ولكنها تأتي في أولى أولويات الحكومة الانتقالية، وأضاف أن إتاحة الحريات وتغيير السياسات يسهم في تهيئة الأجواء للدفع بمشروعات السلام بالبلاد.
وأضاف وزير الإعلام الذي كان يخاطب أمس، ورشة العمل التي نظمتها طيبة للإعلام، تحت عنوان (مطلوبات تهيئة مناخ السلام)، إن خلق مناخ للحريات الصحفية، وإطلاق العمل الإعلامي من أسره القديم يدفع بمزيد من تهيئة الأجواء باتجاه إنجاز ملف السلام.
وأشار إلى أهمية تغيير السياسات الحاكمة للمؤسسات الإعلامية والصحفية في القطاعين العام والخاص، بما يتماشي مع مطلوبات الثورة، لا سيما تحقيق السلام، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على التغيير على مستوى قيادات العمل الإعلامي، بما يواكب الخطة الوطنية للإعلام التي تبدأ من تدريب وتأهيل الكوادر الناشئة، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق كوادر إعلامية تستطيع التعاطي مع كل مطلوبات المستقبل، بما فيها السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاعلام: السلام وإيقاف الحرب في البلاد عملية معقدة لكنها من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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