تراجع كبير في أسعار الأسمنت بسبب الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة لـ (المصادر) الأحد بسوق السجانة – أكبر سوق لمواد البناء بالبلاد – عن انخفاض كبير في أسعار الأسمنت في مقابل ارتفاع أسعار الطوب الأحمر، حيث تراجع سعر طن الاسمنت بواقع (٩) آلاف جنيه.

وعزا التجار انخفاض الاسمنت إلى التراجع الذي طرأ منذ فترة على سعر الدولار، وأكد التجار أن سعر طن الأسمنت انخفض من (١٠) آلاف و(٥٠٠) إلى (٩) الاف جنيه، متوقعين انخفاضاً كبيراً في سعر المنتج خلال الفترة القادمة حال استمرار تراجع الدولار. أما بالنسبة للقطاعي فقد انخفض سعر الجوال من (٥٠٠) جنيه إلى (٤٥٠) جنيهاً.

وبحسب التجار طرأت زيادة في أسعار الطوب الأحمر بسبب الخريف وارتفاع مناسيب النيل، وارتفع سعر دور (اللوري) الذي يحتوى على (٤) الاف طوبة إلى (٩) آلاف جنيه من (٦) آلاف بينما ارتفع سعر (١٠٠٠) طوبة إلى (٢٢٥٠) جنيهاً.