منتخب الشباب يفتتح بطولة سيكافا بمواجهة جيبوتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يفتتح منتخب الشباب السوداني لكرة القدم “تحت 20 عامًا”، بطولة سيكافا بأوغندا يوم السبت المقبل، بمواجهة نظيره جيبوتي بمدينة قولو شمال أوغندا، سيخوض فيه المنتخب السوداني مباراتين وديتين اليوم وغدًا قبل توجهه إلى أوغندا يوم، بعد غد الثلاثاء.

وكان اتحاد سيكافا قد أعلن الجدول الرسمي لبطولة سيكافا تحت 20 سنة، المدعومة ماليًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في إطار برنامج “فوارد” لتطوير مواهب كرة القدم واللاعبين الصغار بأفريقيا.

وبحسب الجدول فإن 11 منتخبًا من إقليم سيكافا “شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم”، يشاركون في البطولة، من أصل 12، حيث يغيب منتخب رواندا.

وقسم اتحاد سيكافا المنتخبات إلى 3 مجموعات، ضمت (أ) منتخب البلد المنظم أوغندا، السودان وجيبوتي وإرتيريا، وضمت (ب) كينيا وإثيوبيا وزنجبار وتنزانيا، و(جـ) بوروندي وجنوب السودان والصومال.

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وستلعب مباريات المجموعة (أ) بمدينة قولو، والمجموعتين (ب وجـ) بمدينة جينجا وسط أوغندا.

وستكون مباراة السودان أمام نظيره الجيبوتي هي مباراة الافتتاح الرسمي للبطولة، وتعقبها مباشرة مباراة أوغندا وإرتيريا.

وسيخوض منتخب السودان للشباب مباراته الثانية، يوم الإثنين المقبل بمدينة قولو أمام منتخب إرتيريا، ويختتم مبارياته بمرحلة المجموعات أمام منتخب أوغندا، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وسيتأهل منتخبان من كل مجموعة، بينما سيتأهل منتخبان إضافيان صاحبا أفضل ترتيب ثالث من المجموعتين أ وب، ليكتمل عقد منتخبات الدور ربع النهائي، وسوف تختتم البطولة يوم 5 أكتوبر / تشرين أول المقبل.

وسيخوض منتخب الشباب تجربتين اليوم الأحد وغدًا الإثنين أمام كل من الهلال كادقلي والأهلي شندي على التوالي، ويشرف على منتخب الشباب فنيا المدرب الشاب محمد موسى.