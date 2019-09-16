ضربات يمنية موجعة تذهل السعوديين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كان صباح السبت الرابع عشر من سبتمبر قاسيا وصعبا على السعوديين ومناصريهم وهم يتابعون بقلق اشتعال النيران فى احدى اهم محطات انتاج النفط فى السعودية قبل ان يستفيقوا على حقيقة سعوا للهروب منها كثيرا وحاولوا عدم تصديقها وهى ان طيران اليمنيين المسير وصواريخهم البالستية بات بمقدورها ضرب مراكز صناعة النفط وعصب الاقتصاد السعودى فى كامل جغرافيا بلاد الحرمين الشريفين مما يعنى ان ماتعتمد عليه السعودية فى تغذية عدوانها وتوفير التمويل اللازم لاستمراره بات محل تهديد اليمنيين خاصة وان ضربة امس جاءت فى اقصى الشرق السعودى وعلى مقربة من الحدود مع البحرين وهذه المسافة التى قطعها الطيران اليمنى المسير وقطعها من قبل الصاروخ الباليستى الذى استهدف الدمام هذه العملية ستجعل من الامارات والبحرين تحت دائرة التهديد اليمنى وطالما انها مشاركة فى العدوان فلتعلم انها ليست فى مأمن.

عملية السبت الحيوية والهامة ضربت العمق السعودى وذلك باستهداف الطيران المسير فى احدى اكبر عملياته مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية بعشر طائرات وحققت اهدافها بدقة عالية (حسب بيان المتحدث باسم الجيش اليمنى العميد يحي سريع).

ومحافظة بقيق تقع على بعد 60كيلو مترا الى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية وتضم اكبر معمل تكرير النفط في العالم.

وقد اعترف اعلام ال سعود باستهداف المصفاتين التابعين لشركة اراكمو النفطية .

ويتضح حجم الالم السعودى وتاثير الضربة على اقتصاد المملكة والذهول الذى انتابها وحلفاءها اذا انتبهنا لما ذكره الموقع الالكترونى لصحيفة نيويورك تايمز بعد ظهر السبت بقوله ان المنشئات النفطية السعودية المستهدفة تنتج مابين 7 الى 8 ملايين برميل نفط يوميا مايشكل غالبية انتاج المملكة البالغ 10 مليون برميل.

وادناه بيان الجيش اليمنى الذى قال فيه :

بفضلٍ من اللهِ تعالى نفذً سلاح الجوِ المسيِر عمليةً هجوميةً واسعةً بعشرِ طائراتٍ مسيرة استهدفت مصفاتي بَقيقٍ وخريٍص التابعتينِ لشركةِ آرامكو في المنطقةِ الشرقيةِ ، هذا وكانت الاصابةُ دقيقةً ومباشرةً، وقد سميت هذه العمليةِ بعملية (توازنُ الردعِ الثانية)

وتأتي هذه العمليةُ في إطارِ حقنِا المشروع والطبيعي في الردِ على جرائمِ العدوانِ وحصارهِ المستمرِ على بلدِنا منذ خمسِ سنوات

وتعتبرُ هذه العمليةُ إحدى أكبرِ العملياتِ التي تنفذُها قواتُنا في العمقِ السعودي وقد أتت بعد عمليةٍ استخباراتيةٍ دقيقةٍ ورصدٍ مسبقٍ وتعاونٍ من الشرفاءِ والأحرارِ داخلَ المملكة..

نعدٌ النظامَ السعوديَّ أن عملياتِنا القادمةَ ستتوسعُ أكثَرَ فأكثَرَ وستكونُ أشدَ إيلاماً مما مضى طالما استمر في عدوانهِ وحصارِه

ونؤكدُ أن بنكَ أهدافِنا يتسعُ يوماً بعدَ يوم وأنهُ لا حلَ أمامَ النظامِ السعودي إلا وقفُ العدوانِ والحصارِ على بلدِنا

انتهى بيان الجيش اليمنى ونلاحظ فية ثقة بالنفس واعتزاز بالموقف وتصميم على المضى قدما فى ردع السعودية وافهامها انها لايمكن ان تكسر ارادة الشعب اليمنى او تنتصر عليه .

ان هذه العملية النوعية والجريئة والهامة تجعل المبادرة فى يد اليمنيين وتضع السعودية فى ذهول وهى ترى ان هؤلاء الذين تحتقرهم ولاترى لهم مكانة ولاتقيم لهم وزنا يخرجون من حالة الدفاع الى الهجوم بل ويهددون السعودية فى مركز قوتها .