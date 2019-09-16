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السادة يكشف أسباب صعوبة مواجهة انيمبا

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شهاب محمد - الخرطوم - السادة

الخليج 365 :

حذّر مدير الكرة بنادي الهلال محمود جبارة السادة من خطورة مباراة فريقه اليوم أمام أنيمبا النيجيري، كاشفًا عن أنّ منافسهم قويّ ويملك جاهزية كبيرة.

وقال السادة في تصريحٍ مقتضب لـ”الموقع” إنّ مباراة اليوم صعبة للغاية لجهة أنّ أنيمبا هو النادي الوحيد الممثل لنيجيريا في البطولة الأفريقية، لافتًا إلى أنّ ذلك يعقّد من مهمتهم في اللقاء.

وأضاف” نواجه فريقًا جاهزًا من كلّ النواحي، ولكّن في النهاية نحن نأمل تحقيق نتيجة إيجابية وممتاز”.

ويحلّ الهلال السوداني ممثل السودان الوحيد في دوري أبطال أفريقيا ضيفًا على انيمبا النيجيري في الرابعة عصرًا ضمن ذهاب دور الـ”32″.

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