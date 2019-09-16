إنسحاب الشركات الصينية والماليزية والهندية من النفط السوداني

الخليج 365 : كَشَفَ وزير النفط والتعدين عادل حمد، عن انسحابٍ مُفاجئ لشركاء دوليين من مشروع النفط السوداني ومُغادرتهم دُون إخطار الحكومة بأسباب الانسحاب. وقال حمد في أول حديثٍ صحفي منذ تعيينه، إنّه تفاجأ أمس الأول بانسحاب شركاء في أكبر المشروعات مع المُستثمرين الأجانب “شركة النيل لعمليات البترول”، ولم يعط الوزير تفسيراً مُباشراً لانسحاب الصين وماليزيا والهند من الكونسولتيم، لكنه ألمح إلى تدني الإنتاج النفطي لـ(70) ألف برميل في اليوم مِمّا يُعرِّض الشركات لخسائر فادحة في ظل إحجامها عن دعم العمليات الاستكشافية لزيادة الإنتاج، بحسب صحيفة الصيحة.

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