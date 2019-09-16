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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف عضو بارز بمجلس المريخ انهم في مجلس الإدارة اعدوا لائحة خاصة بفريق الكرة وسوف تتم اجازتها اليوم من قبل مجلس الإدارة ومن ثم ايداعها في مكاتب اتحاد الكرة وقال عضو مجلس المريخ وفق تصريحات تنقلها (سودانا فوق) ان
ما دعاهم لإصدار هذه اللائحة هو السلوك والتصرف الذي قام به اللاعبين وهو الإضراب الذي نفذ منذ يوم الجمعة الماضي وكشف العضو ان اللائحة سوف يتم تطبيقها علي كل من يخالف تعليمات مجلس الإدارة
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المريخ يفاجيء اللاعبين بلائحة عقوبات جديده لكسر الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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