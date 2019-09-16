تذمُر مواطنو بحري من تعطّل أجهزة الدفع في مكاتب الكهرباء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اشتكى عدد من المواطنين في منطقة بحري بالعاصمة الخرطوم، من تعطّل أجهزة الدفع عن طريق البطاقة في المكاتب الرئيسية”قرب القضائية وسوق سعد قشرة”.
وأبدى المواطنون تذمّرهم من تعطّل الأجهزة قرابة أسبوعين وإصرار خدمة العملاء على الدفع نقدًا.
ويعاني السودان من نقصٍ في السيولة ومحدودية في سقف المبلغ الذي تسمح الصرافات الآلية باستخراجه خلال اليوم.
واضطّر كثير من مواطني بحري بالذهاب إلى مكاتب الكهرباء في الخرطوم للحصول على الخدمة.
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