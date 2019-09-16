وزير الطاقة : لا أدعي العبقرية لحل مشكلات الكهرباء والتعدين والنفط

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم عن تشكيل فريق وصفه بـ (القوي) في كل القطاعات. وذكر عادل لـ (الإنتباهة) أمس, أن الفرق سيتم دعمها بتوصيات في مجالها, وأعلن تبني القطاعات بنفسه.
وقال عادل إنه لا يدعى العبقرية لحل مشكلات القطاعات لأن الوزارة كبيرة وتضم الكهرباء والمعادن والنفط, ونبه إلى الاعتماد على استراتيجية للمرحلة المقبلة هي عمل الأتيام.
ورأى عادل في منحى منفصل أن الاتفاق الذي تم مع دولة الجنوب ترجمة للمعنى الحقيقي للعلاقات الأخوية للاتفاقية المنتهية هذا العام, وأوضح أن رسوم عبور النفط ستناقش ضمن الاتفاقية الجديدة.
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