اتركهم في شأنهم ماتركوك ياغندور

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الاعيب المؤتمر الوطنى التى درج عليها منذ ان كان مسيطرا على البلد ان يمارس الخداع ويسعى للحصول على مكاسب باى طريقة او يربك الساحة ويخلط الحابل بالنابل منعا لغيره من النجاح ، ونعلم ان المؤتمر الوطنى فى الاساس حزب شمولى لايؤمن بالعمل الديموقراطى ولايمكن تصديق ادعاءه عن العمل السياسى الحر المفتوح وتنافس كل الفرقاء على كسب الناخبين ، ومن المعروف انه سيطر على مقدرات البلد وسرق خيراتها وبدد مواردها وعاث فى السودان فسادا واقصى الاخرين مستفيدا من دعم السلطة التى فتحت امامه الخزائن العامة وتولى منسوبوه ارفع المناصب بل وخلقت لهم مناصب ووظائف دون وجه حق الامر الذى جعل الناس لاتثق فيه ولاتصدق قادته ولا منسوبيه ، وفوق ذلك هو الذى زور الانتخابات ومارس الغش والخداع عندما اعياه الفوز الحاسم مع امكانياته الضخمة الغير محدودة وضعف منافسيه من احزاب الفكة الذين ارتضوا ان يجملوا صورته ويدخلوا معه فى انتخابات يعلمون انه سوف يزورها وهو الذى يخوضها اصلا ممولا من عرق الشعب السودانى وعلى حساب احتياجاته الاساسية من غذاء ودواء وكساء وتعليم ، وبعد ان ثار الشعب على حكومة المؤتمر الوطنى وركلها وبعد ان تكشفت الملفات الضخمة من الفساد التى يقف خلفها قادة المؤتمر الوطنى كيف والحال هذه يخرج علينا الرئيس المكلف للمؤتمر الوطنى الدكتور ابراهيم غندور بادعاء انهم فى الحزب يؤيدون السيد رئيس الوزراء داعيا قوى اعلان الحرية والتغيير ان تمنحه فرصة ليعمل ولايضغطوا عليه – بحسب تعبيره – ، ولنقرأ معا الفقرة ادناه :

طالب رئيس المؤتمر الوطني المكلف، إبراهيم غندور، قوى إعلان الحرية، بعدم ممارسة “الضغوط” على رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وأشار إلى أنهم أعلنوا دعمهم لحمدوك في مهمته.

وقال غندور في حسابه على “الفيسبوك” بحسب الشروق – أنهم في الوطني ارتضوا وقبلوا بالفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

هل هناك جرأة اكثر من هذه التى يتحدث بها غندور ؟ ما للرجل ولقوى اعلان الحرية والتغيير ؟ وما له ولحمدوك ؟ الم يثر هذا الجمع مسنودا بملايين الجماهير على حكومة المؤتمر الوطنى وقد تم الحديث الان عن فساد يشيب له الولدان ظل قادة حزبك يمارسونه ويلغون فى المال الحرام طوال سنوات ويحظون بحماية رئيسكم المجرم راعى الفساد وتحت مظلته يحتمى المفسدون (بحسب افادة القيادى بحزبكم الشيخ احمد عبد الرحمن محمد ) فكيف وهذا هو حزبك وهذه صحيفته السوداء المليئة بالجرائم كيف لك ان تحدثنا عن دعمكم لحمدوك وحكومته وباى وجه تنصح جهة سياسية بفعل هذا او تركه ؟ اتركوا الناس ماتركوكم ياغندور وابتعدوا عن الاصطياد فى الماء العكر يكن افضل لكم وللبلد فالناس لن تنسى جرائمكم ولن تسامحكم .