اجتماع مفصلي بين السيادي والوزراء لتعيين رئيس القضاء والنائب العام….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يلتئم اجتماع مفصلي بين مجلسي السيادة والوزراء حول قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال الأسبوع الحالي. وقال عضو لجنة العمل الميداني بالتغيير شريف محمد عثمان لـ”الإنتباهة” أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعاً بالقصر الرئاسي أمس مع عضو مجلس السيادة صديق تاور حول تسيير قوى الحرية والتغيير للمواكب ومدى جدواها؟ فضلاً عن قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام. ومن جهته أكد القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ استمرار المواكب متى ما تقاصر مجلس الوزراء والمجلس السيادي والأجهزة الرسمية في الاستجابة لمطالب الشارع والحرص حتى لا تخطف الثورة أو تجهض وتخرج من حين لآخر. وقال لـ( الإنتباهة) أمس، إن الديمقراطية نار ونور، وأضاف “ما في زول يتبرأ من المواكب”, وشدد بالمقابل على أنها قوة ضغط في أيدي الحرية والتغيير لإنزال قيمه ومطالب وشعارات الثورة ووفاءً لدم الشهداء. وفي غضون ذلك أشار شريف إلى أن اللقاء لم يخرج بتوصيات حول القضيتين لجهة أنه ركز على التفكير في جدوى المواكب وقضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، فيما أبلغ تاور لجنة العمل الميداني بالحرية والتغيير بأن مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعاً لحسم قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام. في السياق قطع شريف بأن موكب محاسبة رموز النظام البائد المتوجه للسلطة القضائية الخميس المقبل قائم في موعده ولا اتجاه لإلغائه.