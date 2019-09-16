سولشاير يحذر نجوم مانشستر يونايتد من شئ غريب

وجه النرويجي أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزى، تحذيراً لثنائى الفريق جيسى لينجارد وماركوس راشفورد بسبب عدم تركيزهما بالشكل الكافى لتطوير مستواهما داخل الملعب مع الشياطين الحمر.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن"البريطانية، إن سولشاير أبدى قلقه الشديد من اهتمام لينجارد وراشفورد بأمور الموضة والأزياء، بشكل يفوق تركيزهما مع مسيرتهما الكروية، رغم أن مانشستر يونايتد يمر بفترة سيئة فيما يخص النتائج الغير مرضية للجماهير.

كان سولشاير ومعه الرجل الثاني في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد مايك فيلان قد تحدثا مع لينجارد، الذي أطلق مع احتفالات الكريسماس مع نهاية عام 2018 بعلامته التجارية "كن نفسك"، والتي تبيع منتجات تتعلق بمستحضرات ما بعد الحلاقة ومتعلقات للهاتف "آي فون"، لتكون بجانب خط انتاج ملابسه تحمل شعاره.

ويشعر أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من أن اهتمام لينجارد باستثماراته ومشاريعه التجارية، يأخذ منه وقتاً طويلاً من جانب تركيزه في التدريب والمباريات.

وفيما يتعلق بماركوس راشفورد، هو أيضاً له اهتمام كبير بعالم الموضة وقد حذره سولشاير من تراجع مستواه خاصة أنه لم يسجل إلا هدفين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، وظل صائماُ عن التسجيل إلى أن سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء في الأسبوع الخامس أمام ليستر سيتي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خاض 5 مباريات في الدورى الإنجليزى، حقق خلالهما انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة، ليكون رصيده 8 نقاط فى المركز الرابع بجدول مسابقة البريميرليج، متأخراً عن ليفربول متصدر الترتيب بفارق 7 نقاط.