إحترس من الضحك.. ماذا يمكن أن يفعل في الإنسان؟

يقول البعض إن "الضحك أفضل دواء للإنسان"، لكن ما حدث مع إحدى النساء الصينيات قلب هذه القاعدة رأسا على عقب، وحول ضحكتها إلى "كارثة" لم تكن في الحسبان.

وعانت المرأة من ألم شديد في فكها بعد نوبة ضحك صاخبة للغاية وبصوت مرتفع، إذ لم تتمكن من إغلاق فكها لبضعة دقائق، مما أسال لعابها ودفعها للصراخ طلبا للمساعدة.

وقد وقعت الحادثة مطلع سبتمبر الجاري بينما كانت المرأة تسافر على متن قطار سريع متجه إلى محطة غوانغتشو جنوبي الصين، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

ولحسن حظ المرأة كان على متن القطار نفسه طبيب عام تدخل في محاولة لمساعدتها على إغلاق فمهما من خلال إعادة فكها المخلوع إلى مكانه الطبيعي، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وعلى الرغم من ذلك، كرر الطبيب محاولاته أكثر من مرة لإعادة فك المرأة إلى وضعه الطبيعي، وسط صراخها المرتفع، ونجح أخيرا في مهمته بعد أن ربط أسفل فكها بأعلى رأسها بقطعة قماش.

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وقال الطبيب إن المرأة "كانت متوترة للغاية، كما أن عضلات وجهها كانت مشدودة، لذلك فشلت في المحاولة الأولى" لإعادة الفك إلى مكانه.

وأضاف "لكن نجحت أخيرا في ضبط فكها بعد أن صرفت المرأة انتباهها قليلا مما خلصها من التشنج الذي كانت تعاني منه عضلات وجهها".

وأعربت المرأة عن شكرها للطبيب، وأخبرت أنها تعرضت لخلع في الفك في مرة سابقة، وأن هذه المرة هي الثانية، التي يُخلع فيها فكها أثناء الضحك.

وعلى ما يبدو أنه بمجرد أن يُخلع فك الإنسان مرة واحدة، فمن المحتمل أن تتكرر هذه الحالة. وتحدث هذه الحالة عادة أثناء التثاؤب أو الضحك الذي يستلزم فتح الفم على آخره.