مركز حميميم: المسلحون يعطلون ممر أبو الظهور لمنع خروج المدنيين من إدلب

قال ألكسى باكين، مدير مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن التشكيلات المسلحة الناشطة فى منطقة إدلب لخفض التصعيد عرقلت عمل ممر أبو الظهور الإنسانى لمنع خروج النازحين من تلك المنطقة.

وأعلن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم، مساء أمس، الأحد، أن المسلحين نفذوا خلال الساعات الـ24 الماضية، 34 عملية قصف استهدفت بلدات فى محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة.

ودعا مدير مركز حميميم، قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع فى الأراضى الخاضعة لسيطرتهم.