جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق ينفى عزل قائد الجهاز من منصبه

نفى جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، صحة ما تم تداوله بشأن عزل رئيس الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى من منصبه.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، الأحد، إنه لم يصل الجهاز أى أمر رسمى بخصوصه، مشيرا إلى أن قائد الجهاز يمارس مهامه بشكل طبيعى.

يذكر أن وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، تناقلت اليوم خبرا تضمن عزل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى، من مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.