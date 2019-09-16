وأضاف ترامب على موقع "تويتر"، "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء بإيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الثلاثاء 10 سبتمبر / أيلول، إن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الأمم المتحدة المقبل، دون "شروط مسبقة".
وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي للكشف عن عقوبات جديدة على مجموعات من بينها فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، "أنه مستعد للقاء دون شروط مسبقة"، وفقا لوكالة رويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر إقرأ التفاصيل.. ترامب يكذب وزير خارجيته بهذا الشأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.