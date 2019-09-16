في 24 ساعة.. 4 تحركات هامة لـ"السيادي السوداني"

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدأ المجلس السيادي في القيام بعدة تحركات وفقا لخططه لإدارة شئون البلاد الفترة المقبلة.

وأصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".

وأعلن المجلس السيادي السوداني، استمرار مشاركة الخرطوم في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اكد ذلك رئيس المجلس، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في حوار خاص نشرته صحيفة “البلاد”، اشاد فيه بمواقف السعودية، بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع السودان، واصفا اياها بالمشرفة والأزلية والأخوية والاستراتيجية.

وأضاف رئيس المجلس أن “مشاركة السودان في التحالف العربي باليمن تأتي لإعادة الشرعية، وحمايتها بناء على قرار جامعة الدول العربية”، موضحا أن المجلس العسكري حافظ على كيان الدولة في ظل غياب الحكومة، وكان همه الأول تحسين معاش الناس.

كما كشف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، عن تفاصيل جديدة حول مفاوضاتهم مع الحركات المسلحة بجنوب السودان، وأكد أنهم اتفقوا على تقديم تنازلات كبيرة لتحقيق سلام يعالج جذور الحرب في البلاد، وقال : (لم نتفق على أجندة أو مسارات للتفاوض بل أوكلناها للجان تناقشها حتى 14 أكتوبر حيث المفاوضات).

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وأضاف التعايشي في ندوة نظمتها رابطة إعلاميي وصحافيي دارفور بعنوان السلام بقاعة الصداقة أمس، أنجزنا ملف فتح مسارات الإعانات الإنسانيه في جلسة واحدة، في وقت عجزت الحكومة السابقه في الاتفاق حولها في 16 جولة، مؤكداً على قناعتهم الراسخة بالوصول إلى سلام دائم، وكشف محمد عن طلب السيادي للقيادي الجنوبي رياك مشار بالذهاب معهم إلى جنوب السودان بالرغم من أنه قيد الإقامة الجبرية بالخرطوم من قبل الإيقاد، وقال : (قدرنا أن نحقق السلام بينه وبين سلفاكير وأخبرناهم بأن سلام الجنوب من سلام السودان).

و أكدت عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان عائشة موسى، دعم واهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا البيئة في البلاد.

والتقت موسى، الأحد، رئيس اللجنة التمهيدية لتجمع البيئيين خالد محمد الحسن، الذي أوضح أن اللقاء تناول قضايا تنظيم المهن والتخصصات البيئية.

الشرق الأوسط، إنه ناقش مع عضو مجلس السيادة أهمية الإصلاح فيما يتعلق بقانون البيئة، مشيرا إلى أنه قدم رؤية حول الإصلاح وتقوية قانون البيئة، إلى جانب إنشاء وزارة خاصة بالبيئة، أسوة ببقية الوزارات.

وقال الحسن، في تصريح صحفي،حسب وكالة أنباء