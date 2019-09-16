انيمبا النيجيري رفض تلفزة قناة الهلال لمباراة اليوم لهذا السبب

الخليج 365 : قال موقع نيجيريا football ان نادي انيمبا النيجيري لم يرفض بث مباراته مع الهلال اليوم لكن قناة الهلال حاولت أن تنقل المباراه بطرق غير قانونيه من دون الرجوع لنادي انيمبا مالك حقوق المباراه باعتباره صاحب الأرض والمسؤول عن نقل المباراه لذلك طلبت إدارة انيمبا من قناة الهلال الخروج من ملعب المباراه وعدم بث أو تسجيل المباراه.

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