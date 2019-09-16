وزارة التجارة تنفي إيقاف استيراد السيارات من جهات معينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانا نفت فيه ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مصادر بسياسات الوزارة والموجهات الخاصة بها فيما يتعلق بايقاف استيراد العربات من جهات معينة وتلك المتعلقة بإيقاف استيراد الكماليات من ادوات التجميل وغيرها من سلع .

واكد البيان أن تلك الاخبار عارية تماما من الصحة حيث لم يصدر منها علي الاطلاق اي قرار او توجيه في هذا الشأن ولم تتم مناقشته مع اي جهة كانت.

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واوضح البيان بان الوزارة تعكف الآن مع الجهات المختصة في تطوير اعداد سياساتها خلال الفترة القادمة لوضع خطة للبرنامج الاسعافي المعلن من الدولة لـ(200) يوم القادمة .

كما اشار البيان الى أن كافة قرارات وسياسات واخبار الوزارة تملك لكافة وسائل الاعلام عبر القنوات الرسمية المعروفه وعبر ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة، كما تؤكد بأن قراراتها تصدر عقب دراستها والتشاور حولها مع الشركات والجهات ذات الاختصاص.