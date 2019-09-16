تدريب مشترك بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية لمكافحة الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القوات المسلحة المصرية إن عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية، نفذت التدريب المصري الأمريكي المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب لقوات الصاعقة .

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، إن التدريب يأتي في “إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة”.

وأوضح أن التدريب تضمن تنفيذ “العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة، والقضاء على بؤر إرهابية مسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبي التكتيكي”.

يذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة، وذلك وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.