(700) ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمتضرري السيول في السودان

الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، تخصيص 700 ألف يورو، كمساعدات إنسانية عاجلة لتوفير الإغاثة الطارئة لآلاف الأشخاص المتضررين من السيول والأمطار بالسودان.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، تلقته “سودان تربيون”، إلى توزيع المساعدات عبر المنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الهجرة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، كمياه الشرب النظيفة والمأوى والمواد الأساسية الأخرى لحوالي 32 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في دارفور، وكردفان، وشرق السودان.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس، طبقا للبيان، “تسببت الأمطار الغزيرة في السودان في أضرار واسطة النطاق لمنازل الناس وسبل عيشهم”.

وأضاف، “نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع المواطنين السودانيين في مواجهة الخسارة المأساوية في الأرواح”.

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وتابع، “يقوم الاتحاد الأوروبي بتعبئة هذا التمويل الإنساني الفوري والعاجل لتوفير الإمدادات الأساسية لآلاف النازحين”.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السبت الماضي أن “الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين”.

وقالت ماري كيلر، مديرة المكتب إن “العدد الأكبر من الضحايا سقط نتيجة تساقط أسقف مبان والصعق بالكهرباء”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).