بعشرة لاعبين..الهلال يفرض التعادل السلبي على “أنيمبا” النيجيري..بملعب “أبا”

الخليج 365 :

فرض الهلال التعادل السلبي على مضيفه أنيمبا النيجيري في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم (الأحد)، وذلك بملعب أنيمبا الدولي بمدينة أبا في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا للأندية، ويعود إلى معقله بنقطة غالية وثمينة في انتظار مباراة العودة على ملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء).

حيث أنهى الهلال الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أخرج الحكم لاعب وسط الهلال نزار حامد في بدايات الشوط الأول ليعتمد الجهاز الفني على خط الدفاع الكامل االذي منحه الأفضلية في الشوط الثاني على حساب أصحاب الأرض الذين حاولوا الوصول إلى شباك حارس الهلال جمال سالم ليتواصل الأداء على هذا الشكل، وينهي الحكم المواجهة بالتعادل السلبي.

هذا وقد لعب الجهاز الفني للهلال بتشكيل ضم في حراسة المرمى الأوغندي جمال سالم وفي خط الدفاع أطهر الطاهر- السموأل ميرغني – عبد اللطيف بوي – فارس عبد الله ، وفي خط الوسط نصر الدين الشغيل – أبوعاقلة عبد الله – محمد دراج، وفي المقدمة الهجومية نزار حامد – ومحمد المعتصم (بشة الصغير) – وليد الشعلة، بينما لعب فريق أنيمبا النيجيري بتشكيلة ضمت ستانلي أوكوروم – دانييل داركواه – نيلسون أوجبونايا – إيفيني أنايمينا – داري أولاتونجي – أوستن أولادابو – تشوكودي أونوا – ستانلي ديمغبا – روبن بالا – سامسون أوبي.

اليوغندي يتألق

شهدت مباراة الهلال وأنيمبا النيجيري تألق حارس مرمى الهلال اليوغندي جمال سالم واستطاع العودة إلى مستواه السابق خاصة في شوط اللعب الثاني وتصدى سالم لعدد كبير من المحاولات الهجومية النيجيرية ليسهم بفعالية في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.