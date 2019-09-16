- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، أوراق اعتماد السفير الأردني زيد اللوزي، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على وقع الأزمة الخليجية.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وحسب المصدر ذاته، فقد جرى ذلك خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي أقيمت بالديوان الأميري.
وأكد اللوزي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد “عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتطلعات وتوجيهات قيادتيهما إلى الارتقاء بها في كل المجالات”.
والأحد الماضي، تسلم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد السفير القطري سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وطن سرب
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر “يكيد” دول الحصار بهذا الاسلوب ويتسلم أوراق اعتماد السفير الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.