أمير قطر “يكيد” دول الحصار بهذا الاسلوب ويتسلم أوراق اعتماد السفير الأردني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، أوراق اعتماد السفير الأردني زيد اللوزي، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على وقع الأزمة الخليجية.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وحسب المصدر ذاته، فقد جرى ذلك خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي أقيمت بالديوان الأميري.

وأكد اللوزي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد “عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتطلعات وتوجيهات قيادتيهما إلى الارتقاء بها في كل المجالات”.

والأحد الماضي، تسلم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد السفير القطري سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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