وصول “4” بواخر قمح من المعونة السعودية إلى ميناء بورتسودان

الخليج 365 : كشفت إدارة ميناء بورتسودان عن وصول (4) بواخر من القمح، إضافة إلى (7) بواخر تشمل بضائع أخرى، وأشار أحمد محجوب سليمان مدير الميناء الشمالي بميناء بورتسودان، لـــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إلى بدء تفريغ أكثر من (243) ألف طن من القمح، بجانب تفريغ (210) آلاف طن أخرى من السلعة تم استلامها من المعونة السعودية الإماراتية التي تبلغ (450) ألف طن بواسطة المخزون الاستراتيجي، وقال سليمان إن البضائع الأخرى تشمل (3) بواخر سماد بحمولة (95) ألفاً و(500) طن وباخرة سكر بحمولة (31) ألف طن، وباخرة أخرى (5) آلاف طن من زيت زهرة الشمس، فضلاً عن باخرتين بحمولة سيارات وحديد.

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