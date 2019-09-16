“مجتهد” يفجر مفاجأة حول أرامكو ويكشف رسالة “سي أي إيه” للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف “مجتهد” المغرد السعودي الشهير، تفاصيل صادمة عن قدرة شركة “أرامكو” السعودية للعمل بكامل طاقاتها من إمدادات النفط، بعد الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لها في محافظة بقيق ومدينة هجرة خريص شرقي السعودية، وهو الامر الذي أكدته وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت الوكالة إن “عودة أرامكو السعودية إلى طاقاتها الكاملة من إمدادات النفط قد تستغرق أسابيع وليس أياماً”.

أما وكالة الأناضول التركية، فقد ذكرت أن شركات سعودية تواجه “نقصاُ في إمدادات مادة اللقيم بنسبة 50 بالمئة، بحسب إفصاحات للبورصة”، الامر الذي دفع وزير الطاقة السعودي الذي عين حديثاً وزيراً، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، أن يقر بما أسماه “توقفاً مؤقتاً في عمليات الإنتاج”، لافتاً إلى أنه سيجري تعويض الانخفاض للعملاء من المخزونات النفطية السعودية.

وأشار عبد العزيز، الذي بات أول شخص من الأسرة الحاكمة يتبوأ وزارة النفط في تاريخ البلاد، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل أو نحو 50% من إنتاج أرامكو.

وأوضح أن الانفجارات أدت أيضاً لتوقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب يومياً تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي مما سيؤدي لتخفيض إمداداتها بنسبة تصل إلى نحو 50%.

تفاصيل صادمة يكشفها “مجتهد”..

ومن جانبه قال المغرد السعودي “مجتهد”، إن الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية السعودية، كبير ونوعي من ناحيتين. حسب قوله.

١) تأثيره الكبير على التصدير

وأضاف “مجتهد” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، رافضاً إلتهام الإمارات بالوقوف وراء الهجمات التي تشهدها السعودية قائلاً :” يروج أصحاب التفكير الرغبوي أن الإمارات خلف أحداث بقيق، كفّوا عنا سذاجتكم وواجهوا الأمور بمعطياتها وليس بالأماني والخيالات “.

وتابع :” آخرون يروجونها ظنا أنهم يوقعون بين ابن سلمان وابن زايد نرد عليهم: (ابن زايد أحرص على ابن سلمان من حرص ابن سلمان على نفسه والأخير يثق به أكثر مما يثق بنفسه).!٢) صعوبة وطول مدة إصلاحه