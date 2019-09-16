غرفة عمليات طارئة لمعالجة أزمة المواصلات.. ومقاضاة سائقي مركبات بسبب زيادة التعرفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكلت ولاية الخرطوم غرفة عمليات طارئة لمعالجة أزمة المواصلات، في وقت أعلنت فيه عن محاكمات لعدد من أصحاب المركبات العامة .

وأكد مدير إدارة النقل والمواصلات بالولاية صلاح محمد عبد الله تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ترحيل الطلاب ومنع تكدس المواطنين بالمواقف والمحطات، مشيراً إلى صيانة (70) بصاً وإدخالها في الخدمة، بجانب الاستعانة بالحافلات السفرية في الخطوط الداخلية .

وأوضح صلاح أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قضائية في مواجهة عدد من سائقي المركبات المتهمين بزيادة تعرفة المواصلات أو تجزئة الخط، منبهاً إلى أن الولاية تعمل على ضبط حركة المواصلات لمعالجة الأزمة، وأشار إلى أن المعالجات تشمل إزالة (الفريشة) من مداخل ومخارج المواقف الرئيسة لتيسير الحركة.