إتحاد الكرة يعلن عن موعد إستئناف الدوري الممتاز

الخليج 365 :

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ منافسة الدوري الممتاز ستستأنف في العشرين من الشهر الجاري بمباراة الرابطة كوستي والفلاّح عطبرة.

وقال الفاتح باني في تصريحٍ مقتضب لـ”باج نيوز” إنّهم لم يتلقوا أيّ طلبًا من نادي المريخ بشأن تأجيل مباراته أمام مريخ الفاشر.

وأضاف” مباراة المريخ الخرطوم ومريخ الفاشر قائمة في موعدها السادس والعشرين من الشهر الجاري”.

ومؤخرًا، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن برمجة أربعة مراحل من منافسة الدوري الممتاز للتوقف الدولي