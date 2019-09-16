“الصناعة والتجارة”: لا قرارات من “مدني عباس” بحظر استيراد أدوات التجميل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، يوم الأحد، أنها تعكف على وضع سياسات عمل جديدة للوزارة، ولم يصدر عنها أية قرارات بحظر استيراد أدوات التجميل والسيارات من جهات بعينها.
ووصفت الوزارة في تعميم صحفي، وصل “باج نيوز” ما شيع في وسائل الإعلام عن وقف استيراد الكماليات والسيارات، بأنه عارٍ من الصحة.
وقال البيان: “لم يصدر من الوزارة على الاطلاق أو من وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أو وكيل الوزارة أي قرار أو توجيه في هذا الشأن ولم تتم مناقشته مع اي جهة كانت”.
وأهابت الوزارة باستقاء المعلومات من القنوات ومنصات التواصل الرسمية الخاصة بالوزارة.
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