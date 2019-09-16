نائبة كويتية تطالب بفرض رسوم قاسية على الوافدين حتى على “الهواء الذي يتنفسونه”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، الدولة إلى فرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم البينة التحتية للبلاد مثل الطرق، وذهبت إلى أبعد من ذلك مطالبة برسوم على الهواء الذي يتنفسه الوافد على أرض الكويت.

وفي تصريحات لصحيفة “الراي” المحلية، دعت الهاشم إلى استيفاء رسوم على تحويلات الوافدين، وفرض رسم طرق، ورسوم على الهواء الذي يتنفسونه.

في سياق متصل، طالب النائب عبدالوهاب البابطين، بتقليص عدد الوافدين في الكويت “إلى نصف عدد السكان”.

وغالبا ما تثير تصريحات الهاشم الجدل خصوصا في ما يتعلق بالوافدين.

عربي21