الركود يسود تداولات العملات الاجنبية بالاسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود حالة ركود في حركة البيع والشراء في تداولات العملات الأجنبية يوم (الأحد).

وأوضحوا عن ثبات أسعار شراء وبيع الدولار خلال الفترة الماضية “67 جنيه للشراء عبر النقد و68 جنيه للبيع” مع تضائل الفارق في تداولات شراء وبيع العملات بين النقد والإجراءات المصرفية.

وأشاروا إلى أن شعر الشراء عبر الاجراءات المصرفية وصل إلى 68 جنيه فيما سجل سعر البيع 69 جنيهاً.

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وكشفوا عن ركود يسود أسواق العملات منذ الخميس الماضي، ظهر جلياً في حجم التداولات اليومية.

وعزا عدد منهم تحدث لـ( باج نيوز) الأمر حالة الركود، للارهاصات حول وصول ودائع أجنبية خلال الفترة المقبلة بما يعزز إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ويعمل على خفض الأسعار.

وأعلن وزير المالية، إبراهيم البدوي، يوم السبت عن ترتيبات لفتح حساب “الوديعة الدولارية” لصالح البلاد باسم وزارة المالية وتُحفظ في بنك السودان لدعم الإقتصاد الوطني، على أن تسترد الوديعة بعد “3” سنوات، على أن يتم الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام