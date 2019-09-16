العشرات يطلبون جنسية مملكة كوش الدولة الوليدة على حدود السودان ومصر

سارع عشرات السودانيين يوم الأحد لطلب جنسية مملكة كوش بعد يوم واحد من إعلانها وهي دولة جديدة في منطقة بير طويل الحدودية بين السودان ومصر جاءت كرد فعل لإدعاءات أشخاص من أوروبا وأمريكا بإعلان دول لهم في ذات المنطقة أخرها مملكة الجبل الأصفر.

وأعلن رئيس وزراء مملكة كوش المهندس طلحة نورالجليل عبر الصفحة الرسمية للدولة (صمت حكومة السودان ومصر عن إعلان مملكة الجبل الأصفر قد يسهم في تسجيل الأرض إذا أتمت عنصر الشعب | سنعمل على تكوين كيان جاهز و حضور إعلامي و لذلك نحن قررنا ان نعلن مثلهم فإذا قرروا تسجيل الأرض سيدخلوا معنا في محاكمات دولية لأنها ارض نزاع كل يدعي حقه فيها وتخرج من تصنيف أرض مباحة إلى تصنيفها أرض نزاع .ويكون الأمر لصالح الدولتين مصر والسودان مثل حلايب).

وأضافت صفحة مملكة كوش على فيسبوك (هذه الأرض لنا شعب وادي النيل ….. أما انها مصرية كما نرى نحن أو سودانية كما يرى المصريون ونحن نظن أننا الاحق كسودانيين أو مصريين في حسم أمر هذه البلاد وليس وافد أجنبى له اجندته).

وقال المهندس الشهير في مجال التدريب والتنمية البشرية، عمر محمد نور يوم السبت 14 سبتمبر 2019 بحسب ما نقل عنه محرر كوش (نفيدكم بأنه تم اختيار السيد طلحة نور الجليل كرئيس وزراء الحكومة الانتقالية لدولتنا مملكة كوش وسننشر في غضون أيام البيان التأسيسي).

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وسخر عمر من نادرة نصيف رئيسة وزراء الجبل الأصفر وكتب (في اليوم الأول بس مواطني دولتنا أصبحوا ٣٠٠ تقول لي ناس نادرة ناصيف الماعندهم غير المصور وبتاع الفيديوهات وادمن الصفحة،نحن شغالين نعد لي رحلتنا لي منطقة المملكة الجديدة ).

وأضاف عمر (هذه الأرض “بير طويل” إما انها تتبع لمصر واما أنها تتبع للسودان ولن نسمح بقيام أي دولة أخرى في المنطقة، ولا يوجد شيء اسمه مملكة الجبل الأصفر).

وتشير أخبار الخليج 365 أن هنالك خلاف حول الحدود بين السودان ومصر منذ أكثر من 50 عاماً ويتركز النزاع حول مناطق مثلث حلايب وشلاتين ومنطقة بير طويل.



الخرطوم (أخبار الخليج 365)