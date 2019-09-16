بعد الهتاف ضده.. طلب من نيمار لجماهير باريس سان جيرمان

أكد البرازيلي نيمار أنه كان يتوقع معاملة جماهير باريس سان جيرمان بعد الفترة المعقدة في الصيف لكنه طالبهم بمساندة بقية اللاعبين لكونهم لا ذنب لهم.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها ”سبورت“: ”بالنسبة لي لم يكن الأمر معقدًا، أنا هادئ أعرف كل ما جرى وأتفهم الأنصار، لكني لاعب في باريس سان جيرمان حاليًا ونحن 25 لاعبًا، لن تركزوا على واحد منهم، بقية اللاعبين لا يستحقون هذه الوضعية، يجب مساندة باريس سان جرمان الفريق ككل، لأننا كلنا أقوى“.

وأضاف النجم البرازيلي حول ما تعرض له في لقاء ستراسبورغ: ”مؤسف، كنت أعرف أنهم سيفعلون ذلك، إنها مسألة كرة القدم لكن في النهاية الله عادل أنه لقاء في كرة القدم، تم سبي في ملاعب أخرى في البرازيل وفي فرنسا، لكن حاليًا أعرف أني سألعب كل لقاء وكأني لاعب للفريق المنافس، أريد أن أقول ليس لدي أي مشاكل مع الأنصار.“

وتحدث النجم البرازيلي عن الإصابات التي تعرض لها وقال: ”للأسف تعرضت لإصابات طيلة السنتين الماضيتين منها من كانت خطيرة، لكن كل مرة حين أكون على الملعب أجيب على التوقعات، أرقامي هنا أفضل لا أريدهم أن يساندونني أو يهتفوا باسمي، أريدهم أن يساندوا الفريق لكونهم يقولون إنه أكبر من أي لاعب، من الأحسن أن يسبوني أنا فقط“.

وأضاف متحدثًا عن هدفه وتأثره وقال: ”أنا سعيد لكوني سجلت هدفًا، تم سبي في منزلي لكن اللاعب أعطاني الجزاء، حين سجلت الهدف الأنصار كانوا مضطرين ليكونوا سعداء ”.

ويواجه باريس سان جيرمان ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا وسيغيب النجم البرازيلي عن اللقاء بسبب الإيقاف.