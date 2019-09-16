ترامب: مستعدون للرد العسكري حال تأكد السعودية من الفاعل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا مستعدة للرد العسكري في حال تأكد السعودية ممن يقف خلف الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو.

وأضاف ترامب في مجموعة تغريدات له على تويتر، مساء الأحد، إن ”أمريكا لديها سبب للاعتقاد بأننا نعرف المسؤول عن الهجمات على السعودية.. نحن ننتظر من السعودية تفاصيل حول المسؤول عن الهجوم على منشآت أرامكو للرد العسكري“.

ونفى ترامب صحة الأنباء التي تحدثت عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني دون شروط، رغم التطورات الأخيرة واصفا تلك الأنباء بـ“الكاذبة“.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه أصدر قرارا يسمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي في البلاد عند الضرورة.

ويأتي تصريح ترامب بعد انخفاض انتاج النفط السعودي بمقدار النصف إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا أرامكو السعودية.

وفي وقت سابق، قالت إدارة ترامب إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية وأوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتدير وزارة الطاقة الأمريكية الاحتياطي الاستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

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ويبلغ الاحتياطي الأمريكي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حوالي 645 مليون برميل من النفط وفقا لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأمريكي الخفيف.

كان وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأمريكي.

وبمقتضى القانون الأمريكي يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد. وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا.

وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الاستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتُنسق سياسات الطاقة في دولها الأعضاء الثلاثين.

وقال ريك بيري وزير الطاقة يوم السبت إنه وجه الوزارة للعمل مع وكالة الطاقة الدولية على خيارات العمل الجماعي العالمي إذا اقتضت الضرورة تزويد الأسواق العالمية بالنفط.

ويقول كثيرون من الساسة إن الوقت حان بعد الطفرة النفطية الأمريكية المستمرة منذ نحو عشر سنوات لخفض حجم المخزون الاستراتيجي الأمريكي بشكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت.