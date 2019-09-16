رغم الهجوم على "أرمكو".. بشرى سعودية سارة بشأن النفط

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول سعودي قوله الأحد: "يجب أن نتمكن من إعادة مليوني برميل من النفط.. بحلول يوم الغد".
وأضاف المسؤول: "الموقف بالتأكيد أسوأ مما كنا نتوقع في الساعات الأولى بعد الهجوم، لكننا نحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل".
وقال مصدر مطلع بقطاع النفط لوكالة "رويترز" الأحد إن صادرات السعودية من النفط الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع تعويض جزء من انخفاض الإنتاج لعملائها من خلال استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.
وسبق أن أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن الهجمات على المنشأتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة أي قرابة 5.7 مليون برميل، جراء عدة انفجارات دوت في الموقعين نتيجة الهجوم.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه أصدر قرارا يسمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي في البلاد عند الضرورة.
ويأتي تصريح ترامب بعد انخفاض انتاج النفط السعودي بمقدار النصف إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا أرامكو السعودية.
وفي وقت سابق، قالت إدارة ترامب إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية وأوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتدير وزارة الطاقة الأمريكية الاحتياطي الاستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.
ويبلغ الاحتياطي الأمريكي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حوالي 645 مليون برميل من النفط وفقا لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأمريكي الخفيف.
كان وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأمريكي.
وبمقتضى القانون الأمريكي يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد. وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا.
وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الاستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتُنسق سياسات الطاقة في دولها الأعضاء الثلاثين.
وقال ريك بيري وزير الطاقة يوم السبت إنه وجه الوزارة للعمل مع وكالة الطاقة الدولية على خيارات العمل الجماعي العالمي إذا اقتضت الضرورة تزويد الأسواق العالمية بالنفط.
ويقول كثيرون من الساسة إن الوقت حان بعد الطفرة النفطية الأمريكية المستمرة منذ نحو عشر سنوات لخفض حجم المخزون الاستراتيجي الأمريكي بشكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت.
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