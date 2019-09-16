اكتشاف جديد لثقب أسود يبعث نغمات لموجات الجاذبية

يتم إثبات نظريات أينشتاين مؤخرا بشكل مستمر خاصة بعد التقاط أول صورة للثقب الأسود، وهذه الاكتشافات مستمرة حيث أثبت علماء الفيزياء الفلكية نظرية الثقب الأسود التى طرحها ألبرت أينشتاين منذ أكثر من 100 عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سجل تحليل لموجات الجاذبية من أول اندماج للثقب الأسود على الإطلاق، نغمات وصفها الباحثون بأنها "رنين"، وهى ظاهرة تنبأت بها نظرية النسبية العامة لآينشتاين.

وقال ويل فار، باحث مشارك فى الدراسة وأستاذ مشارك بجامعة ستونى بروك: "فى السابق كان يعتقد أن هذه النغمات باهتة للغاية لا يمكن اكتشافها، لكننا الآن قادرون على ذلك".

وأضاف: "تمامًا مثل قياس الأطياف الذرية فى أواخر القرن التاسع عشر، فتح عصر الفيزياء الفلكية النجمية وتصنيف النجوم وفهمها، وهذا هو افتتاح عصر أطياف الثقب الأسود وفهم الثقوب السوداء والنسبية العامة التى تكمن خلفها".

وتمكن الباحثون من اكتشاف النغمات من خلال إعادة تحليل البيانات من اندماج الثقب الأسود الذى صنف GW150914، وهو نفس الاندماج الذى تم استخدامه فى الاكتشاف الأولى لموجات الجاذبية فى عام 2015.

ويقول الباحثون، إنه عندما يبدأ دمج اثنين من الثقوب السوداء، يبدأ الكائن المترابط التالى بالتمايل على غرار الجرس بعد الاصطدام، وتنبعث هذه الاهتزازات من موجات الجاذبية التى تتردد فى نغمات معينة وتبدأ فى التلاشى مع توقف الاندماج.