سفير كوريا يفتتح ليالى السينما الكورية بالهناجر بدار الأوبرا

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى بمصر، والسفير "يون يو تشول" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، مساء أمس الأحد، ليالى السينما الكورية، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

ووجه السفير الكورى الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وللدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وللمخرج خالد جلال، للتعاون الجاد والمثمر بين قطاعات الوزارة والسفارة الكورية.

وقال السفير الكورى، إن الأفلام السينمائية تنقل لنا ثقافة الشعوب، وأري أنها طريقة فعالة لنشر ونقل فكر وثقافة الشعوب، وأضاف أنه فى السنة الماضية عرضت أفلام كورية مترجمة للغة الإنجليزية فقط، لذا لم يصل إحساس الممثلين للمشاهد، لهذا تعرض الأفلام اليوم لأول مرة مترجمة للغة العربية، وهى مجموعة من الأفلام التى تجسد الحياة والأحداث الكورية في العصور القديمة، من أجل التعرف علي تطور الثقافة الكورية وتطور حياة الكوريين وتاريخهم .

من جانبه، رحب المخرج خالد جلال بالسفير الكوري، وقال نيابة عن الدكتور فتحي عبد الوهاب، أرحب بكم جميعا في افتتاح ليالي السينما الكورية التي تقام عروضها في القاهرة خلال ثلاثة أيام ليستمتع الجميع من خلالها بثقافة السينما الكورية، التي استطاعت أن ترسخ قدميها علي قمة السينما العالمية، منافسة نظيرتها في مختلف بقاع الأرض، أتمني أوقاتا ممتعة لكل الحضور من سينمائيين وإعلاميين وعظيم الاستفادة لكل المهتمين بفن السينما، وسيكون هناك المزيد لمثل هذه الفعاليات فى الفترة القادمة بإذن الله .

وعقب ذلك تفقد جلال وسفير كوريا الجنوبية، يرافقهما "يانج سانجن" مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، والشاعر عماد عبد محسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، والفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون، اللمسات الأخيرة لمعرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، والذى سيفتتح فى الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين بقاعة آدم حنين بالمركز .