هنا التفاصيل.. وفاة مطربة تونسية شهيرة

ولدت منيرة حمدى فى باجة، وهي مطربة تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادى المواهب، وشاركت منيرة في الحفل الافتتاحى لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولى بقرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" فى عام 2005م.
وحصلت على جوائز عديدة بما فى ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992م، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية فى عام 1995م، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005م، و تم تكريمها في عام 2003 م من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.
وقدمت أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.
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