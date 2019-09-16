اتحاد الجزائر يقترب من مجموعات دورى أبطال أفريقيا برباعية فى جورماهيا

أنهى اتحاد الجزائر الشوط الأول من اللقاء متقدما بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق ربيع مفتاح هدفين وزكريا بن شاعة فى الدقائق 17، 46 و 47.
وفى الشوط الثانى، سجل جورماهيا هدفه الوحيد فى المباراة، فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، واختتم زكريا بن شاعة رباعية الفريق الجزائرى فى الدقيقة 75 من زمن المباراة.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين فى كينيا، يوم 29 من الشهر الجارى.
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