بالصورة: مشاركة وزيرة التعليم العالي في وقفة احتجاجية بالوزارة ضدها تثير سخرية رواد مواقع التواصل

أثارت مشاركة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة حمدوك “انتصار صغيرون” في مظاهرة ضدها بالوزارة، أثارت سخرية رواد مواقع التواصل. وظهرت “صغيرون” في صور تداولها مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي وهي تحمل علماً مشاركة في وقفة احتجاجية تطالب بالهيكلة. مما دعا البعض أن يعلق قائلا: هؤلاء المسئولون الجدد يحتاجون لإعادة ضبط المصنع، فيما علق آخر

ساخراً ” نحن كان قمنا على الديمقراطية صعبين خلاس”. Advertisements وكانت قد سبقتها في موقف أثار الدهشة عضو المجلس السيادي د. عائشة موسى وهي تخرج في مليونية استقلال القضاء التي تم تسييرها إلى القصر الجمهوري لمجلس السيادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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